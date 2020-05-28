محمد بن مسعود - الدمام - قالت: بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد 614 سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.فلسطين فيروس كورونا الجديد 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 01:58 PM Advertisements قالت: بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد 614 الصحة الفلسطينية تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا الصحة الفلسطينية تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا سجلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614. الكلمات المفتاحية ، الصحة الفلسطينية تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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