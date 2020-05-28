محمد بن مسعود - الدمام - قال: نحن أمام حماية أرواح غالية وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود. وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط. وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد محمد العبدالعالي 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 01:57 PM قال: نحن أمام حماية أرواح غالية وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية Advertisements متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود. وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط. وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم. الكلمات المفتاحية ، متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك ،

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