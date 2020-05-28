محمد بن مسعود - الدمام - 23 حالة وفاة ترفع الحصيلة إلى 1496 سجلت إندونيسيا، اليوم، 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 24538 حالة. وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في بيان له، عن 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1496، في حين تماثل للشفاء 6240 شخصاً.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 01:46 PM Advertisements 23 حالة وفاة ترفع الحصيلة إلى 1496 إندونيسيا: 687 إصابة جديدة بكورونا إندونيسيا: 687 إصابة جديدة بكورونا سجلت إندونيسيا، اليوم، 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 24538 حالة. وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في بيان له، عن 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1496، في حين تماثل للشفاء 6240 شخصاً. الكلمات المفتاحية ، إندونيسيا: 687 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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