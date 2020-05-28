، لغط وطلب محاسبة.. تغريدة موظف "الصحة" عن حالات كورونا تتفاعل بتعليق رسمي ،

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أكد المتحدث باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي أن "صحة جدة" رصدت تغريدة منسوبة لأحد العاملين في "الصحة" بالليث، كان قد استبق إعلان وزارة الصحة، وأعلن عن إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد.
وقال "الصحفي": "تم رصد التغريدة والرفع بها للزملاء في وزارة الصحة"، لافتاً إلى أن كل ما يخص فيروس كورونا المستجد، وكذلك الأمراض المعدية لدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة؛ وذلك توحيداً للجهود.
وكانت تغريدة بثها أحد العاملين في "صحة جدة"؛ حذر فيها من وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث، دون أن يعتمد على مصدر بعينه، وقبل أن تعلن وزارة الصحة بشكل رسمي عن تلك الحالات من عدمها.
وهو الأمر الذي أثار لغطاً وأحدث ردود فعل على مستوى المحافظة، وهو ما تسبب في حالة رعب بالمركز؛ وسط مطالبات من بعض الأهالي بضرورة محاسبته؛ لما بثّه من رعب في نفوس السكان، دون مستند رسمي أو وسيلة تمكّنه من التصريح عن حالات كورونا، واستباق تصريحات وزارة الصحة في هذا الشأن.صحة جدة فيروس كورونا الجديد
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 01:50 PM
أعلن فيها عن 4 إصابات بالليث.. و"الصحفي": تم الرصد والرفع بها للزملاء بالوزارة
أكد المتحدث باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي أن "صحة جدة" رصدت تغريدة منسوبة لأحد العاملين في "الصحة" بالليث، كان قد استبق إعلان وزارة الصحة، وأعلن عن إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد.
وقال "الصحفي": "تم رصد التغريدة والرفع بها للزملاء في وزارة الصحة"، لافتاً إلى أن كل ما يخص فيروس كورونا المستجد، وكذلك الأمراض المعدية لدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة؛ وذلك توحيداً للجهود.
وكانت تغريدة بثها أحد العاملين في "صحة جدة"؛ حذر فيها من وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث، دون أن يعتمد على مصدر بعينه، وقبل أن تعلن وزارة الصحة بشكل رسمي عن تلك الحالات من عدمها.
وهو الأمر الذي أثار لغطاً وأحدث ردود فعل على مستوى المحافظة، وهو ما تسبب في حالة رعب بالمركز؛ وسط مطالبات من بعض الأهالي بضرورة محاسبته؛ لما بثّه من رعب في نفوس السكان، دون مستند رسمي أو وسيلة تمكّنه من التصريح عن حالات كورونا، واستباق تصريحات وزارة الصحة في هذا الشأن.
، لغط وطلب محاسبة.. تغريدة موظف "الصحة" عن حالات كورونا تتفاعل بتعليق رسمي ،
المصدر : الخليج 365
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