، بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق في أنبوب غاز بالقاهرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسفل كوبري تحت الإنشاء

كشف شريط فيديو عن لحظة اندلاع حريق أسفل كوبري تحت الإنشاء بالعاصمة المصرية القاهرة، وقع الحريق نتيجة انفجار أنبوب غاز أثناء إجراء أعمال إنشاء الكوبري.

وفي التفاصيل، قال موقع "مصراوي" إنه في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء، تَلَقّت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بماسورة غاز في منطقة حلمية الزيتون، شمالي القاهرة.

وعلى الفور، قامت الحماية المدنية بإغلاق مصدر الغاز الرئيسي، كما قامت بغلق مصدر الغاز بالمنطقة حتى يتم السيطرة على الحريق.

كما فرضت الشرطة كردونًا أمنيًّا في محيط منطقة الحريق، وقامت بإبعاد المواطنين عن مكان الخطر حفاظًا على أرواحهم، خاصة بعد إصابة السكان بحالة من الرعب والفزع وطمأنتهم بأن كل شيء سيكون على ما يرام ولن يصاب أحد بضرر.

وبعد ساعة ونصف تقريبًا، نجحت القوات المشاركة في عملية الإطفاء في إحكام سيطرتها على النيران، كما قاموا بتبريد الأنبوب لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بين سكان المنطقة.

وكشفت شركة تاون جاس التي تتولى توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، أن الانفجار نتج عن كسر أنبوب الغاز الطبيعي أثناء أعمال الحفر لإنشاء الكوبري الذي يمر بالمنطقة.

اندلاع حريق القاهرة