تزامنًا مع عودة الأنشطة بالتدريج..
أطلقت أمانة المدينة المنورة، اليوم الخميس، هويتها البصرية الجديدة، بالتزامن مع الموافقة الكريمة لتغيير مواعيد منع التجول الجزئي وعودة بعض الأنشطة بالتدريج؛ تمهيدًا للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما يتواكب مع منهجية الأمانة في مواصلة تنفيذ برامج التنمية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية.
وذكرت الأمانة –عبر حسابها بتويتر- أن الشعار يجسد خطتها في مواصلة منظومة النماء والعطاء من خلال اقتباس الهيكل العام للقبة الخضراء في المسجد النبوي الشريف، ويتدرج اللون الأخضر في العناصر الأخرى التي تُشكل نموذجًا لسعف النخيل كأحد المكونات الثقافية للمنطقة وكأحد العناصر المستخدمة في بناء المسجد النبوي الشريف.
وأضافت أن الفلسفة الفنية للشعار بجميع مكوناته المترابطة تنسجم مع عناصره الأخرى بشكل مخروطي، يرمز إلى المظلات التي تُغطي ساحات المسجد النبوي للدلالة على مستوى العناية والرعاية في المدينة المنورة.
وأشارت أمانة المدينة إلى أن الهوية البصرية بمظهرها المرن تجسد الجمع بين مظاهر الحداثة والإصالة لمكونات العمارة الإسلامية في المدينة المنورة وتعكس في مضامينها مكونات الهوية البصرية للمنطقة، التي تجمع بين القيمة التاريخية والتراثية للمدينة المنورة.
اقرأ أيضًا:
«أمانة المدينة» تبدأ بإزالة العقارات المعترضة لتنفيذ طريق الدائري الأوسط
كانت هذه تفاصيل خبر بالقبة الخضراء وسعف النخيل.. أمانة المدينة تطلق هويتها البصرية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.