وزارة الحج والعمرة: استمرار تعليق الزيارة.. ومراجعة دورية للقرار

أكدت وزارة الحج والعمرة، استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى مراجعة دورية لهذا القرار وفقًا لتطورات جائحة كورونا، وذكرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- أنه بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، تؤكد وزارة الحج والعمرة استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية. وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم المراجعة الدورية لذلك، وفق مسار الجائحة، والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح أمس الأربعاء، بأنه بناءً على الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لمراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حاليًا وتحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامته.

فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعات، التي أعدتها اللجنة المشكلة بعضوية كلٍّ من (وزارة الطاقة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).

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