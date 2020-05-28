«توكلنا»: يمكن لأهالي مكة التنقل دون تصريح داخل الحي فقط

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه يمكن لسكان مكة في الوقت الحالي التنقل داخل الحي فقط دون الحاجة إلى تصريح.

وأوضح التطبيق –عبر حسابه بتوتر- أنه في مكة المكرمة يمكن التنقل داخل الحي فقط، وسيتم رفع الحظر من كامل إلى جزئي ابتداءً من يوم 8 شوال (الأحد القادم) من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن من مكة المكرمة، حول إمكانية التنقل داخل الحي من الساعة 6 إلى 3 عصرًا دون الحاجة إلى تصريح.

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من جهة أخرى، ذكر التطبيق أنه خلال فترة السماح يمكن الخروج بدون تصريح، أما خلال فترة المنع فيمكن طلب تصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي أو تصريح مؤقت لسائق لمن لديه تصريح عمل.

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