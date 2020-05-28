محمد عبده يتحدث عن أجواء كورونا.. ونجله: كان مصابًا باكتئاب طفيف

كشف الفنان محمد عبده، تأثير الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا على حياته الاجتماعية، واصفًا الأمر بـ«رب ضارة نافعة»، موضحًا أنه اكتشف أن أولاده 10 بعد أن كان يظنهم 9.

وقال عبده في حوار مع برنامج «معيدين معاكم»: «والله أنا بقول رب ضارة نافعة أولادنا فرحوا بينا والعائلة فرحت بينا أكثر».

وأضاف محمد عبده قائلًا: «ما بقى بيجاما ما لبسناها ما بقى ثوب ما لبسناه وأولادي طلعوا 10 وأحسبهم 9».

وكتب نجل الفنان محمد عبده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي أطول فترة فـ حياته يقعد فيها في بلد».

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وواصل: «والدي عنده اكتئاب خفيف»؛ حيث طالب محبيه بدعمه عن طريق إرسال رسائل تفرحه خلال إحدى الحفلات الافتراضية.

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