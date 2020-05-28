«أولادي طلعوا 10 وكنت أحسبهم 9»..
كشف الفنان محمد عبده، تأثير الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا على حياته الاجتماعية، واصفًا الأمر بـ«رب ضارة نافعة»، موضحًا أنه اكتشف أن أولاده 10 بعد أن كان يظنهم 9.
وقال عبده في حوار مع برنامج «معيدين معاكم»: «والله أنا بقول رب ضارة نافعة أولادنا فرحوا بينا والعائلة فرحت بينا أكثر».
وأضاف محمد عبده قائلًا: «ما بقى بيجاما ما لبسناها ما بقى ثوب ما لبسناه وأولادي طلعوا 10 وأحسبهم 9».
وكتب نجل الفنان محمد عبده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي أطول فترة فـ حياته يقعد فيها في بلد».
وواصل: «والدي عنده اكتئاب خفيف»؛ حيث طالب محبيه بدعمه عن طريق إرسال رسائل تفرحه خلال إحدى الحفلات الافتراضية.
اقرأ أيضًا
بعد ظهوره في بث مباشر.. محمد عبده يحقق رقمًا قياسيًا ويبكي بسبب كورونا
بالفيديو.. محمد عبده يحثّ جمهوره على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يتحدث عن أجواء كورونا.. ونجله: كان مصابًا باكتئاب طفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.