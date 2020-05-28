مصادرة "إبل سائبة" بمخططات جنوب مكة.. والأمانة توجه رسالة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخططات ولي العهد.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن الإبل السائبة تشكل خطورة على مرتادي الطرق، مشيرة إلى أنها خصصت فرقًا رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

Advertisements

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، جميع أصحاب الإبل، بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبة، وناشدت المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

اقرأ أيضا:

مصرع شخص بسبب إبل سائبة في محافظة وادي الفرع