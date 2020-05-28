السعودية اليوم / تونس تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة.

// انتهى //

12:56ت م

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تونس 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة.// انتهى //12:56ت م0044

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