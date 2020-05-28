السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.

// انتهى //

12:46ت م

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كوالالمبور 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7629 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.// انتهى //12:46ت م0042

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