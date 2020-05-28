السعودية اليوم / اللجان الشعبية الفلسطينية في بيروت تشدد إجراءاتها داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمنع تفشي فيروس كورونا



بيروت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

شددت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت من إجراءاتها الوقائية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، لمنع تفشي فيروس

ودعت اللجان الشعبية في بيان اليوم ، جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى عدم استقبال أي عائلة وافدة وعدم تأجير البيوت تحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية ، ومنع الدخول والخروج من وإلى المخيمات، حفاظاً على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية بسبب تفشي جائحة الكورونا بعزل بعض المناطق والقرى حفاظاً على سلامة اللاجئين داخل مخيماتهم.

// انتهى //

12:45ت م

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بيروت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسشددت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت من إجراءاتها الوقائية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).ودعت اللجان الشعبية في بيان اليوم ، جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى عدم استقبال أي عائلة وافدة وعدم تأجير البيوت تحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية ، ومنع الدخول والخروج من وإلى المخيمات، حفاظاً على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.وأوضحت أن القرار يأتي بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية بسبب تفشي جائحة الكورونا بعزل بعض المناطق والقرى حفاظاً على سلامة اللاجئين داخل مخيماتهم.// انتهى //12:45ت م0041

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