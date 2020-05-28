السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجلت إندونيسيا اليوم 687 إصابة جديدة بفيروس

وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له عن 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1496، في حين تماثل للشفاء 6240 شخصاً.

// انتهى //

12:44ت م

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جاكرتا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت إندونيسيا اليوم 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 24538 حالة.وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له عن 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1496، في حين تماثل للشفاء 6240 شخصاً.// انتهى //12:44ت م0040

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