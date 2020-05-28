السعودية اليوم / السودان تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

كشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس

// انتهى //

12:16ت م

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الخرطوم 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسكشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و 11 وفاة ، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان منذ بداية الجائحة إلى 4346 حالة، بينها 195 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 749 شخصا.// انتهى //12:16ت م0038

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