السعودية اليوم / وزارة الصحة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الاصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.

// انتهى //

12:15ت م

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رام الله 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الاصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.// انتهى //12:15ت م0037

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