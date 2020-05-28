

مانيلا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجلت الفلبين اليوم 539 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 921 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، وارتفع عدد من تماثل للشفاء إلى 3598 بعد تعافي 92 شخصاً.

// انتهى //

11:48ت م

0034



مانيلا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت الفلبين اليوم 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 15588 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 921 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، وارتفع عدد من تماثل للشفاء إلى 3598 بعد تعافي 92 شخصاً.// انتهى //11:48ت م0034

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.