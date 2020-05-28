

طوكيو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجلت اليابان اليوم 34 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 871 حالة بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

11:41ت م

0032



طوكيو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت اليابان اليوم 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16712 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 871 حالة بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.// انتهى //11:41ت م0032

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.