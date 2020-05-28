السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 353 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ في بيان له، أن عدد حالات الوفاة بلغ 8411 حالة بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 400 حالة.

// انتهى //

11:22ت م

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برلين 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتصل عدد حالات الإصابة إلى 179717 حالة.وأوضح معهد روبرت كوخ في بيان له، أن عدد حالات الوفاة بلغ 8411 حالة بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 400 حالة.// انتهى //11:22ت م0029

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