السعودية اليوم / سبعة قتلى من قوات الأمن في هجوم شنته حركة طالبان في أفغانستان



كابل 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

قتل سبعة من عناصر قوات الأمن الأفغانية ، اليوم ،في هجوم نسبه مسؤولون إلى حركة طالبان وهو الأول منذ انتهاء ثلاثة أيام من هدنة أعلنتها الحركة بمناسبة عيد الفطر.

وقالت وحيدة شهكار الناطقة باسم حاكم بروان إن المقاتلين هاجموا نقطة مراقبة في الولاية الواقعة شمال العاصمة كابل، موضحة أن طالبان أيضا تكبدوا خسائر.

من جهته، ذكر قائد شرطة المنطقة حسين شاه أن مقاتلي طالبان أضرموا النار بنقطة المراقبة ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن. وقتل آخران بالرصاص.

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11:21ت م

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