الرئيس الفنزويلي يؤكد أن بلاده تدرس إقرار أسعار جديدة للبنزين في إشارة إلى رفعها

الخميس 28 مايو 2020

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده تدرس إقرار أسعار جديدة للبنزين في إشارة إلى رفعها.



وأضاف مادورو في كلمة بثها التليفزيون الوطني: "اقترح الكثيرون ذلك، وأنا أوافق".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مادورو أمر فريقا من المتخصصين بدراسة سعر البنزين الجديد.

وطلب الرئيس الفنزويلي من الشعب "دعم وتفهم" ذلك القرار.

Advertisements

وسط خضم العلاقات الخلافية القائمة بين واشنطن وطهران منذ أكثر من 40 عاما، تواصل فنزويلا استقبال شحنات الوقود الإيرانية.

وقال مسؤول حكومي بفنزويلا إن الشحنة الرابعة لمجموعة من ناقلات الوقود الإيرانية وصلت إلى بحر الكاريبي، الأربعاء، في المرحلة الأخيرة من رحلتها إلى بلاده.

وتلقت فنزويلا إمدادات وقود إيرانية بلغت نحو 1.53 مليون برميل من البنزين، وسط لانتقادات من واشنطن لأن البلدين العضوين في منظمة أوبك يخضعان لعقوبات أمريكية.

وفي 2017، واجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو محاولات للإطاحة به في ظل معاناة البلاد من نقص في الغذاء والدواء.