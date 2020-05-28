شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشهد «كسوف حلقي» لمدة 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
تشهد سماء المملكة – بمشيئة الله تعالى – صباح يوم الأحد 1441/10/29 الموافق 2020/6/21 حدوث كسوفًا حلقيًا للشمس يشاهده تحديدًا أهالي منطقة الجنوب في حين يشاهدونه بقية المناطق جزئيًا.
وفقًا للفلكيين، تبدأ الظاهرة عند الساعة 7:12 صباحًا وتنتهي عند 9:44 صباحًا.
وأكدوا أن مساره يعبر اليمن وسلطنة عمان والإمارات.
وكان آخر حدوث للكسوف في المملكة لفجر يوم الخميس 1441/4/29 الموافق 2019/12/26 .
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