شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشهد «كسوف حلقي» لمدة 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

تشهد سماء المملكة – بمشيئة الله تعالى – صباح يوم الأحد 1441/10/29 الموافق 2020/6/21 حدوث كسوفًا حلقيًا للشمس يشاهده تحديدًا أهالي منطقة الجنوب في حين يشاهدونه بقية المناطق جزئيًا.

وفقًا للفلكيين، تبدأ الظاهرة عند الساعة 7:12 صباحًا وتنتهي عند 9:44 صباحًا.

وأكدوا أن مساره يعبر اليمن وسلطنة عمان والإمارات.

وكان آخر حدوث للكسوف في المملكة لفجر يوم الخميس 1441/4/29 الموافق 2019/12/26 .