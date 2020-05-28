، شاهد من عسير.. زحام شديد وحوادث في أول أيام السماح بالتجول ،

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شهدت منطقة عسير، صباح اليوم الخميس ومنذ الساعة الأولى للسماح بالتجول، ازدحاماً شديداً للمركبات في مختلف الطرق، ورصدت "الخليج 365" الحركة المرورية التي لم تشهد لها شوارع المنطقة مثيلاً في السابق، فمن أبها مروراً بعقبة شعار وصولاً لمحافظة محايل في تهامة عسير كان الازدحام على أشدّه؛ تنقلات كبيرة للأسر بين سراة أبها وتهامتها.
وتسبب الزحام في بعض الحوادث التي شلّت حركة السير في بعض المواقع، وفي المدخل الشمالي لمحافظة محايل اصطفت مئات السيارات في الاتجاهين في مشهد مهيب لم يُشهد من ذي قبل، وباشر رجال المرور في المحافظة بعض الحوادث، وعملوا على تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات الكبيرة التي نتجت بفعل تدفق سكان المحافظات والمدن المجاورة على محايل ومرور المسافرين منها؛ نظراً لموقعها المهم.
ونجحت فرق المرور في التعامل مع الوضع الذي شهدته المحافظة في أول يوم للسماح بالتجول بعد المنع الكلي الذي عاشته جميع مدن المملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي يهدف إلى التصدي لفيروس كورونا المستجد.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 11:40 AM
رجال المرور عملوا على المباشرة وتنظيم الحركة وفكّ الاختناقاتشاهد من عسير.. زحام شديد وحوادث في أول أيام السماح بالتجول
شهدت منطقة عسير، صباح اليوم الخميس ومنذ الساعة الأولى للسماح بالتجول، ازدحاماً شديداً للمركبات في مختلف الطرق، ورصدت "الخليج 365" الحركة المرورية التي لم تشهد لها شوارع المنطقة مثيلاً في السابق، فمن أبها مروراً بعقبة شعار وصولاً لمحافظة محايل في تهامة عسير كان الازدحام على أشدّه؛ تنقلات كبيرة للأسر بين سراة أبها وتهامتها.
وتسبب الزحام في بعض الحوادث التي شلّت حركة السير في بعض المواقع، وفي المدخل الشمالي لمحافظة محايل اصطفت مئات السيارات في الاتجاهين في مشهد مهيب لم يُشهد من ذي قبل، وباشر رجال المرور في المحافظة بعض الحوادث، وعملوا على تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات الكبيرة التي نتجت بفعل تدفق سكان المحافظات والمدن المجاورة على محايل ومرور المسافرين منها؛ نظراً لموقعها المهم.
ونجحت فرق المرور في التعامل مع الوضع الذي شهدته المحافظة في أول يوم للسماح بالتجول بعد المنع الكلي الذي عاشته جميع مدن المملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي يهدف إلى التصدي لفيروس كورونا المستجد.
، شاهد من عسير.. زحام شديد وحوادث في أول أيام السماح بالتجول ،
المصدر : الخليج 365
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