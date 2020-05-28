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رصدت "الخليج 365"، صباح اليوم الخميس، عودة الحياة تدريجيًّا للأسواق والمطاعم ومؤسسات المقاولات والبناء بمحافظة الخرمة، بعد أن توقفت عجلة نشاطها التجاري لأكثر من شهرين.
وشهدت أسواق الخرمة، صباح اليوم وبالتزامن مع بداية فك المنع الكلي والتجول، عودة للحياة تدريجيًّا بعودة المتسوقين وفتح المولات، وسط إجراءات احترازية مشددة من لجان متابعة الأسواق بمحافظة الخرمة.
وقال الإعلامي فالح فايز الشراخ لـ"الخليج 365": "حكومتنا الرشيدة بذلت جهودًا جبارة، واستنفرت الطاقات المادية والبشرية من جهات أمنية وكوادر صحية، وعلى المواطن والمقيم في هذا الوقت اتباع الإجراءات الاحترازية للقضاء على هذا الوباء".
وزاد: "ليكن شعارنا في العودة للمساجد والأسواق والمولات نتباعد اليوم لنتقارب بالغد".
وتحدث السنابي مناحي بن مداد السبيعي بقوله: "يجب أن ندرك جيدًا أن تخفيف الحظر لا يعني نهاية وباء وفيروس كورونا، والواجب على الجميع الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بتعليمات الصحة والجهات المسؤولة". محافظة الخرمة
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 11:37 AM
عودة للحياة بالمطاعم ومؤسسات المقاولات تزامنًا مع بداية فك منع التجول الكلي
رصدت "الخليج 365"، صباح اليوم الخميس، عودة الحياة تدريجيًّا للأسواق والمطاعم ومؤسسات المقاولات والبناء بمحافظة الخرمة، بعد أن توقفت عجلة نشاطها التجاري لأكثر من شهرين.
وشهدت أسواق الخرمة، صباح اليوم وبالتزامن مع بداية فك المنع الكلي والتجول، عودة للحياة تدريجيًّا بعودة المتسوقين وفتح المولات، وسط إجراءات احترازية مشددة من لجان متابعة الأسواق بمحافظة الخرمة.
وقال الإعلامي فالح فايز الشراخ لـ"الخليج 365": "حكومتنا الرشيدة بذلت جهودًا جبارة، واستنفرت الطاقات المادية والبشرية من جهات أمنية وكوادر صحية، وعلى المواطن والمقيم في هذا الوقت اتباع الإجراءات الاحترازية للقضاء على هذا الوباء".
وزاد: "ليكن شعارنا في العودة للمساجد والأسواق والمولات نتباعد اليوم لنتقارب بالغد".
وتحدث السنابي مناحي بن مداد السبيعي بقوله: "يجب أن ندرك جيدًا أن تخفيف الحظر لا يعني نهاية وباء وفيروس كورونا، والواجب على الجميع الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بتعليمات الصحة والجهات المسؤولة".
، بعد شهرين من القيود.. شاهد المتسوقون يعرفون طريقهم مجددًا للأسواق بالخرمة ،
المصدر : الخليج 365
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