، آخر 24 ساعة.. روسيا تسجل 174 وفاة و8371 إصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تَمَاثل 8785 مريضًا للشفاء التام من الفيروس خلال اليوم الأخير

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، استقرارًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما عادت حصيلة الوفيات الجديدة إلى الارتفاع وتجاوزت إجمالًا عتبة الــ4000 وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، عن تسجيل 8371 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب فيها مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الــ24 الماضية (مقابل 8338 إصابة في اليوم السابق)؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد حتى الآن 379051، بما في ذلك 223916 حالة نشطة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ85، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (2054 إصابة) ومقاطعتها (774) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (383).

ووفق "روسيا اليوم"، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا خلال آخر 24 ساعة إلى 4142 حالة وفاة، بتسجيل السلطات الصحية 174 وفاة جديدة بين المصابين بـ"كوفيد-19" (مقابل 161 وفاة أمس).

وتَمَاثل 8785 مريضًا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير؛ مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 150993 شخصًا.روسيا فيروس كورونا الجديد