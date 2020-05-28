تفاصيل إنقاذ أبناء الغريق عبدالعزيز الأسمري من سيل وادي باغش

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روى منقذو أبناء الغريق عبدالعزيز الأسمري تفاصيل إنقاذهم للأطفال من سيل وادي باغش بمركز الماوين في مركز بللحمر التابع لمنطقة عسير.
وقال عبدالعزيز بن محمد، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” إن الحادث وقع في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شاهدوا المركبة وهي تغرق في السيل.
وأضاف أنهم لم يتحملوا صوت بكاء الطفلة أثناء الحادث، وقاموا ببذل كافة جهودهم لإنقاذها، مشيرًا إلى أنه تمكنوا من إنقاذ 3 أطفال.
وأكد أنهم واصلوا البحث عن الأب والأم وابنة أخرى مفقودة، حيث عثروا على الأم والأبنة داخل السيارة، وتم إخراجهم وتغطيتهم، فيما عثرت قوات الدفاع المدني على جثة الأب على بعد 2 كيلو من السيارة .
ومن جهته، ذكر صالح على، أحد من قام بإنقاذ الأطفال، أن الحادث كان من أصعب المواقف التى تعرض لها، مؤكدًا أن صراخ الأطفال أثر عليه، وجعله يشارك الرجال الآخرين في إنقاذهم.
وأشار إلى أنهم بعد إنقاذ الأطفال أخذوا يبحثون عن السيارة لمدة نصف ساعة..، إلى أن وجدوها وعثروا بداخلها على الأم والأبنة فيما عثروا على جثة الأب فيما بعد في موقع بعيد عن السيارة.
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