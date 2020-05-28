يختبر تطبيق متجر جوجل بلاي عرض فيديوهات شائعة في قوائم الألعاب

︎ :

.



دائمًا ما تفاجئنا جوجل بإضافاتها في متجرها الرسمي جوجل بلاي ، ومع ذلك غالبية هذه الإضافات تكون تجريبية محدودة ولا ترى النور، ولكن يكون لزامًا علينا أن ننقل كل جديد، حيث الآن هناك نسخة تجريبية محدودة من المتجر تعرض توصيات يوتيوب الشائعة ذات الصلة والتي تظهر في قوائم الألعاب، وتحديدًا ضمن قسم “مشاهدة ما يلعبه الآخرون”.

من ناحيته، ربما يكون هذا الاختبار والذي يدمج نتائج البحث مع يوتيوب هو بداية جهد ترويجي منسق سنراه في خدمات أخرى خاصة بجوجل..، وعند هذه النقطة لا نعرف ما إذا كانت مقاطع الفيديو هذه يتم تشغيلها مباشرة في متجر جوجل بلاي أو إذا كانت تتطلب توجيه خارجي على يوتيوب.



كما ومن الممكن أن تستعين الشركة بهذه الإضافة للترويج المتبادل للمحتوى من شركائها في YouTube Gaming، على كلٍ يبدو أن جوجل تُكثّف جهودها للترويج والتكامل المتبادل بين خدماتها، ولن نتفاجأ عندما نرى على سبيل المثال بطاقات بحثها أو مقاطع يوتيوب في الظهور داخل بعض تطبيقاتها الأخرى.

