خبير تعليمي يتوقع "شروط القبول" بالجامعات للعام الدراسي القادم

توقع الخبير التعليمي، عوض الشمراني، اقتصار معايير القبول لدى الجامعات السعودية للعام الدراسي القادم 1442هـ، على شهادة الثانوية العامة، بجانب اختبار القدرات العامة، إضافة لأي أداة تقييمية تراها الجامعة بما يتلاءم مع برنامجها لمختلف التخصصات.

وأوضح الشمراني، أن الاختبار التحصيلي قد يخضع للظروف الراهنة في عدم إدراجه ضمن معايير القبول، مشيرًا إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت يوم السبت الماضي على حسابها الرسمي في تويتر، عزمها على تنفيذ اختبار القدرات العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم لمن لم يسبق له الاختبار أو اختبر مرة واحدة، على أن يتم تحديد موعد التسجيل بعد خلال الأيام القادمة.

وأكد الشمراني، أنه من غير المنطق وضع الطالب تحت ضغط الاختبارات المتعددة والمتزامنة في وقت واحد، إلا إذا كان تنفيذ اختبار القدرات العامة مؤشرًا لإلغاء الاختبار التحصيلي.

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وأضاف أن الجامعات نفت في وقت سابق أي تنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب فيما يخص الاختبار التحصيلي، مما يزيد من احتمالية استبعاده من معايير القبول لهذا العام.

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