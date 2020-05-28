بدءًا من اليوم.. الداخلية: 4 إجراءات مسموح بها أثناء السماح بالتجول

بدأ صباح اليوم الخميس، السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيًّا. ونشرت وزارة الداخلية -عبر حسابها بتويتر- إنفوجرافًا بينت من خلاله أنه ابتداءً من اليوم الخميس سيسمح بالتالي:

أولًا: التجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيًّا، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

ثانيًا: ممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول، فيما عدا الأحياء المعزولة صحيًّا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

ثالثًا: التنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

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رابعًا: فتح أنشطة محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، واستمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

ونصحت وزارة الداخلية، بلبس الكمامة، وغسل وتعقيم اليدين، والتباعد الاجتماعي.

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