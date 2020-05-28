مدني الطائف ينقذ رجلين وطفلًا فُقدوا بمنطقة جبلية وعرة

تمكنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، من إنقاذ ٣ أشخاص بينهم طفل، فقدوا بمنطقة جبلية وعرة بقرية «ثمالة»، ‏وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات (911) تلقت بلاغاً بفقدان ثلاثة أشخاص بمنطقة جبلية بقرية «ثمالة» وذلك أثناء تنزههم.

وأضاف العقيد القرني، أنه جرى تحريك الفرق اللازمة إلى موقع الحالة على الفور، وعند وصول الفرق تم عمل خطة للبحث ومسح المنطقة، وتم العثور على المفقودين بمنطقة شديدة الوعورة، وهم شخصان بالغان وطفل جميعهم سعوديو الجنسية.

واتضح إصابة أحدهم، حيث تم نقله من قبل أفراد الإنقاذ باستخدام النقالة لمسافة تزيد عن ٥٠٠ متر، وتلقى العلاج اللازم من قبل الهلال الأحمر بالموقع، وأهاب القرني بالجميع، بعدم المغامرة بالصعود في المناطق الجبلية والوعرة وضرورة التعرف على المنطقة المراد التنزه بها، وأخذ احتياطات السلامة اللازمة.

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