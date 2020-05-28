طقس الخميس: رياح نشطة وأمطار رعدية على 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، والحدود الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

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وحول حركة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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