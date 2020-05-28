الزعاق يتوقع موقع الكسوف الحلقي للشمس فوق المملكة

أكد أن الظاهرة سيتم مشاهدتها في عدة مناطق..
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، وقوع كسوف حلقي للشمس يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م، وقال الزعاق –عبر حسابه بتويتر- إنه في يوم الأحد 21 يونيو 2020م سنشاهد كسوفاً حلقياً للشمس على جنوب السعودية وسلطنة عُمان واليمن.
وأضاف الزعاق أن الكسوف الحلقي سيشاهد جزئياً وبنسبة كبيرة في باقي مدن المملكة، مضيفاً أنه سيبدأ في الساعة (7:12) صباحاً، وستكون قمته في الساعة (8:23) صباحاً، وينتهي الكسوف الحلقي في الساعة (9:44) صباحاً.
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