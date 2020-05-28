«stc»: زيادة حركة البيانات بنسبة 86%.. وارتفاع سرعة الإنترنت 99% في العيد

شهدت حركة البيانات وسرعة الإنترنت على شبكة «stc»، ارتفاعات قياسية خلال آخر يوم في رمضان وأول أيام العيد.

وحسب بيان للشركة، فإن حركة البيانات وسرعة الإنترنت، زادت بنسبة 86% للشبكة الثابتة، و73% على شبكة الهاتف الجوال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2019، ولفتت الشركة إلى أنها واكبت هذه الزيادة الكبيرة على حركة البيانات بزيادة سرعات الإنترنت بنسبة 99%.

وأشارت الشركة، إلى أن هذه القفزة في السرعات والنمو تأتي كثمرة لعمليات توسعة الشبكات، التي استمرت أثناء الحجر المنزلي، ومواصلة الاستثمار في الجيل الخامس، لاستيعاب الزيادات المتنامية على المنصات الرقمية، ولضمان إثراء تجربة العميل.

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وأوضحت الشركة، أن الزيادة في الحركة جاءت تلبية لطلب الخدمة المتنامي على شبكات التواصل الاجتماعي، التي ارتفعت بنسبة 86%، والطلب على تطبيقات الاجتماع«عن بُعد» في يوم العيد 130%. وفي الحركة الصوتية ارتفعت المكالمات عبر شبكة الهاتف الجوال بنسبة 41%، كما زادت المكالمات الدولية بأكثر من 30% على شبكتي الهاتف والجوال، كما زاد حجم المعايدات عبر الرسائل القصيرة (SMS) أكثر من 48% عن العام الماضي.

وحسب الشركة، فإن هذه الأرقام تعكس موثوقية شبكة «stc» وبنيتها التحتية الضخمة، والتزامها بأداء دورها المحوري كممكّن رئيس للتحول الرقمي وفق رؤية 2030، لاسيما في هذا التوقيت الذي نمت فيه حركة البيانات بنحو 400% مقارنة بفترة ما قبل الحظر.

وساهمت توسعات الشركة في البنية التحتية، في تسهيل نقل العديد من الخدمات والتطبيقات الخاصة في فترة العمل «عن بُعد»، كما تعكس التفاعل اللافت مع العرض المجاني الخاص بيوم العيد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بلا حدود، إضافة إلى مكالمات محلية بلا حدود لكل الشبكات، مع 100 دقيقة مكالمات إلى «stc» الكويت والبحرين.