تتصل بالعلاقات الأخوية وعددٍ من القضايا المشتركة.. أمير الكويت يبعث برسالة إلى خادم الحرمين

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. تتصل الرسالة بأواصر العلاقات الأخوية المتينة، التي تربط البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائه مع الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحضور عدد من كبار المسؤولين والذي تم أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020 للعاصمة الرياض.

حضر اللقاء، السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية والسفير ناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمستشار أحمد عبدالرحمن الشريم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية.