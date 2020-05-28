

الهند 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6566 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 4531 حالة بعد تسجيل 194 حالة وفاة جديدة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 67692 شخصاً.

// انتهى //

10:03ت م

0016



الهند 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع إجمالي الحالات إلى 158333 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 4531 حالة بعد تسجيل 194 حالة وفاة جديدة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 67692 شخصاً.// انتهى //10:03ت م0016

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 6566 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.