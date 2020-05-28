بدء تطبيق المرحلة الأولى لتخفيف قيود فيروس كورونا بالسعودية

الخميس 28 مايو 2020

بدأت السلطات السعودية، الخميس، تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة في المملكة بسبب فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد يومين من إعلان السلطات السعودية عن "تخفيف تدريجي" للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان، إنه تم تعديل أوقات السماح بالتجول في جميع الأماكن، باستثناء مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً ابتداءً من الخميس وحتى نهاية السبت المقبل.

كما تم تعديل التجول ليبدأ من السادسة صباحا حتى الثامنة مساء من 31 مايو/آيار الجاري وحتى السبت 20 يونيو/ حزيران المقبل.

وتقرر العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق السعودية إلى ما قبل إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة اعتبارًا من الأحد 21 يونيو/حزيران المقبل مع الالتزام بالتدابير الوقائية.

Advertisements

وتشمل المرحلة الأولى السماح بالسفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية، حيث تم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام أيضا بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وبحسب وزارة الداخلية السعودية، فقد تم رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية.

وسمحت السلطات بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في جميع مساجد السعودية ما عدا مكة المكرمة.

لكن السلطات السعودية لفتت إلى استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر، وكذلك استمرار تعليق العمرة والزيارة، والسماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الأربعاء، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 422 حالة.