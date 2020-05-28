شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

قامت وزارة النقل وضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة لمستخدميها بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور، على طريق الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة منع التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، وتعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، وتحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

يذكر أن وزارة النقل تواصل أعمالها على باقي الجسور، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجول في إنجاز العديد من المشاريع في ذات الصدد.