«النقل» تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بالرياض

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وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، وتعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، وتحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.
يذكر أن وزارة النقل تواصل أعمالها على باقي الجسور، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجول في إنجاز العديد من المشاريع في ذات الصدد.
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