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شكرا لقرائتكم فيديو.. تونس تنتفض ضد الغنوشي وحركته الإرهابية: سرقتونا يا تجار الدين ارحلوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. تونس تنتفض ضد الغنوشي وحركته الإرهابية: سرقتونا يا تجار الدين ارحلوا
بعد الإعلان عن ثروته المليارية
متابعات الخليج 365 - متابعة
لا تزال الحركة الشعبية التونسية التي تطالب بمحاكمة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي تتواصل مع استمرار حملة جمع التوقيعات التي تطالب بمحاسبته عن الثراء الفاحش.
وقدرت بعض المصادر ثروة الغنوشي بأكثر من مليار دولار جمعها في 9 سنوات منذ وطئت قدمه أرض تونس بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في ثورة شعبية.
وخلال وقفة احتجاجية لعاملات القطاع السياحي بولاية سوسة للمطالبة بتعويضات مادية بعد توقف نشاطهم بسبب أزمة كورنا، اتهمت إحدى المحتجات راشد الغنوشي وحركة النهضة بإفقار التونسيين وتجويعهم بعد سرقة البلاد، كما انتقدت ثراءه الفاحش، وحمّلته مسؤولية دخول الإرهاب إلى البلاد، واصفة إيّاه بـ”السفاح والإرهابي وتاجر الدين”.
وانتقدت المرأة غير الراضية عن وجود حركة النهضة في الحكم، سياسة التعيينات والتغول الذي تمارسه النهضة ومحاولتها استغلال الإدارة خدمة لمصالحها الحزبية ومصالح قياداتها ومنخرطيها، على حساب مصلحة الشعب.
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