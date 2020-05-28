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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية، دون تسجيل أي وفيات.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلًا عن السلطات الصحية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه ارتفع إلى 11344 حالة.
وظلت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية مستقرة عند 269 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 08:24 AM
إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11344 حالةكوريا الجنوبية: تسجيل 79 إصابة إضافية بكورونا ولا وفيات
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية، دون تسجيل أي وفيات.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلًا عن السلطات الصحية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه ارتفع إلى 11344 حالة.
وظلت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية مستقرة عند 269 حالة.
، كوريا الجنوبية: تسجيل 79 إصابة إضافية بكورونا ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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