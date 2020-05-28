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فيديو.. ظريف يغط في سبات عميق أثناء خطبة الرئيس الإيراني
متابعات الخليج 365 - متابعة
بينما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، يلقي كلمة أمام البرلمان أمس، غط وزير الخارجية محمد جواد ظريف في نوم عميق وأخذ “قيلولة” قصيرة وثقتها كاميرات التلفزيون.
وأظهرت الكاميرات ظريف نائماً أثناء كلمة الرئيس بعد أن ألقى رأسه إلى الخلف، واضعاً كمامة.
فيما نقل التلفزيون الوطني الإيراني غفوة ظريف من عدة زوايا، ما أثار موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية.
وسخر المغردون الإيرانيون من نوم ظريف الذي كان في بداية الجلسة حيث كتب الناشط الإيراني “حجت فقيه” معلقاً في حسابه على تويتر على غفوة الوزير قائلاً: “نوم عميق لظريف خلال كلمة الرئيس حسن روحاني في حفل افتتاح البرلمان الحادي عشر”.
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