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2020-05-28 أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية على نجران حتى السابعة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة ، وشرورة وتستمر حتى الساعة الـ7مساءً – بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو ، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.



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