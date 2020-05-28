فيديو.. مواطن يروي لمشهورة أمريكية ما قامت به السعودية لإعادة مواطنيها

2020-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الرحالة السعودي يوسف السديس عن جانب مما قدمته السعودية لعودة مواطنيها من الخارج بعد تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا مسلطاً الضوء في حديثه مع مشهورة أمريكية على الجهود التي قامت بها سفارة المملكة في جوهانسبرج لعودة المواطنين الذين علقوا هناك.

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وقال السديس إنه كان في إجازة في جنوب إفريقيا وأغلقت خطوط الطيران واتصلت به السفارة السعودية فأخبرهم بأنه بخير ويستطيع الاعتناء بنفسه وطلب منهم فقط أن يخبروه حال توفرت رحلة تعيده إلى المملكة.

وأضاف أنه استأجر شقة مع مجموعة من أصدقائه ومكث بها، مبيناً أن معظم السعوديين هناك كانوا من الطلبة ومعظمهم يقيمون مع عائلات وبعد بدء الحجر المنزلي طُلب منهم المغادرة، ولم يجدوا مكاناً يؤويهم فاستأجرت لهم السفارة فندق 5 نجوم شامل الوجبات الثلاث وبعض الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن السفارة كانت تتصل به يومياً وكان يتلقى اتصالاً من موظف مختلف للاطمئنان على صحته وعرضوا عليه الإقامة في الفندق، لكنه اعتذر وأكد أن وضعه جيد رغبة منه في توفير الغرفة لشخص آخر يحتاجها.

وبين أنه عاد للمملكة بعد شهر وقبل إقلاع الرحلة وقع العائدون على الموافقة بالإقامة في الحجر الصحي في الفنادق المخصصة للعائدين لمدة 14 يوماً، وبعد مكوثه في أحد الفنادق 10 أيام أجريت له المسحة الطبية وسمح له بالعودة للمنزل بعدما كانت عينته سلبية.



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