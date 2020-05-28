فيديو.. تركي الفيصل يفتح الصندوق الأسود ويكشف أحداثاً شكلت تاريخ المنطقة

2020-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الإعلامي الكويتي عمار تقي مقدم برنامج الصندوق الأسود أن رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل سيحل ضيفاً على برنامجه اعتباراً من 18 يونيو المقبل، في سلسلة حلقات متواصلة يكشف فيها العديد من الأسرار ويلقي الضوء على الأحداث التاريخية المهمة التي شكلت الإطار السياسي للمنطقة العربية.

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ومن خلال برومو الحلقات يتحدث الفيصل عن الحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت ودور الإخوان المسلمين في المنطقة والحرب الأهلية اللبنانية واتفاق الطائف والحرب اليمنية والعلاقات مع أمريكا وغيرها من القضايا.



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