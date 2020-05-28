ترامب سيوقع اليوم على قرار بشأن مواقع التواصل

2020-05-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الخميس، على قرار يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، دون أن يذكر تفاصيل.

وتصاعدت الأزمة بين ترامب ومواقع التواصل بعد تشكيك تويتر في صحة تغريدة للرئيس الأمريكي، حيث هدد ترامب أمس بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي أو تنظيم عملها.

ومؤخرًا نشب خلاف بين موقع تويتر والرئيس الأمريكي، بعد تحذير عملاق التواصل بشأن مدى صحة المعلومات الواردة في إحدى تغريدات الرئيس.

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وغرد ترامب عبر حسابه بالموقع قائلًا: “ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على احتيال كبير”، وحذر من احتمال وقوع “تزوير”.

وفي سابقة من نوعها، وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة، بموجب سياسته الجديدة حول مكافحة المعلومات المضللة.

ويظهر إشعار تويتر علامة تعجب زرقاء تحت تغريدة ترامب، مقترحًا على القراء “الحصول على الوقائع حول الاقتراع عبر البريد”.

من جانبه قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون الرد الصائب من قبل الحكومة.



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