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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الــ7 مساءً بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.حالة الطقس الأرصاد
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-28
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الــ7 مساءً بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:19 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الــ7 مساءً بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران ،
المصدر : الخليج 365
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