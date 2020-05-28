شكرا لمتابعة خبر عن «شؤون المسجد النبوي» تبثّ أكثر من 300 درس علمي عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): بثّت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 302 درس علمي عن بعد, خلال الفترة من الـ 10 من شهر رجب حتى أمس, استفاد منها 169,693 مستمعاً عبر وسائل البثّ المرئي والمسموع الإلكترونية. بثّت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 302 درس علمي عن بعد, خلال الفترة من الـ 10 من شهر رجب حتى أمس, استفاد منها 169,693 مستمعاً عبر وسائل البثّ المرئي والمسموع الإلكترونية. وشملت أعمال إدارة التوجيه والإرشاد بالوكالة إنتاج 137 مادة صوتية ومرئية, وتقديم 435 منشوراً توعوياً وإرشادياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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