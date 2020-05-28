شكرا لمتابعة خبر عن ‏شاهد.. ازدحام مروري على طريق الأمير تركي بالرياض بعد السماح بالتجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن وجود ازدحام في الحركة المرورية على طريق الأمير تركي الأول بمنطقة الرياض⁩، بعد السماح بالتجول، اليوم الخميس.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن ‏بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا.

وأشارت إلى أنه يتم السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول - فيما عدا الأحياء المعزولة صحياً - مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي؛ فضلًا عن السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم التجول وغيرها.