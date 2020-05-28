شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة ، وشرورة وتستمر حتى الساعة الـ7مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو ، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.