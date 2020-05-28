شكرا لمتابعة خبر عن جامعة سعودية تقفز 50 مرتبة في تصنيف جامعات العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تركية البدر (صدى):

أكد رئيس جامعة الفيصل في الرياض د.محمد آل هيازع، أن الجامعة قفزت 50 مرتبة في تصنيف الجامعات العالمية، كما حافظت على المركز الثاني بين الجامعات المحلية والعربية، مضيفاً أن الجامعة حققت المركز الأول بين كليات الطب في المملكة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشيداً بما حققه طلاب الجامعة من إنجازات محلية وإقليمية وعالمية، حققت خلالها الجامعة مراكز متقدمة في المسابقات الدولية، وريادة الأعمال وخدمة المجتمع.

وثمّن آل هيازع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله – حفاظاً على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، منوهاً أن المرحلة الاستثنائية التي واجهت العالم، جراء جائحة كورونا، جعلت جامعة الفيصل من أولى الجامعات التي اتخذت إجراءات وقائية، حفاظاً على سلامة طلابها، واستمراراً لمسيرة التعليم على أكمل وجه.

وأوضح ، أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتحول إلى التعليم عن بعد، مؤكداً أن الجامعة تمتلك بنية تحتية عالية المستوى لتقنية المعلومات، وهذه الاستعدادات الجدية مكّنت طلاب الجامعة من الحصول على التعليم وفق أعلى معايير الجودة، وأكسبتهم المهارات اللازمة في مختلف التخصصات، واكب ذلك حرصهم على نجاح تلك المرحلة بكل المقاييس.

واختتم رئيس جامعة الفيصل قائلاً: "أتطلع إلى اليوم الذي نحتفي فيه جميعاً بإنجازات أبنائنا الطلاب في حفل تخرج يليق بهم".