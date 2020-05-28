في اتصال هاتفي.. اتفاق ولي العهد وبوتين على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع ولي العهد نائب رئيس مجلي الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سوق الطاقة العالمية أثناء محادثة هاتفية.

وحسب «رويترز»، ذكر الكرملين اليوم الأربعاء، أن بوتين وولي العهد اتفقا على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

وتبشر أسواق النفط بالتعافي، مع بدء فتح الاقتصاديات في مختلف دول العالم، بعد مرحلة حرجة من الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفق «العربية».

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ومع انفراجة الأسواق، تواصلت عمليات الشراء للنفط الخام ومشتقاته من قبل صناديق التحوط ومديري المحافظ الأسبوع الماضي، التي أضافت 30 مليون برميل، وبقيت عمليات الشراء متركزة بشكل خاص على عقود خام غرب تكساس.

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